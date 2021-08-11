Кабмін призначив Камишіна новим тимчасовим керівником "Укрзалізниці"

Олександр Камишін фото: latifundist

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Також Кабмін визначив такими, що втратили чинність:

тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління УЗ на Івана Юрика;

тимчасове покладення виконання обов’язків члена правління УЗ на Миколу Іванініва.

До цього Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.

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Нагадуємо:

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова.

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда