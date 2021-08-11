Любченко: Назначение кадров из ГФС в руководство Бюро экономбезопасности нецелесообразно

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Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко отрицает целесообразность перехода в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда сотрудников других правоохранительных органов - экономических подразделений СБУ, Нацполиции?" - заявил Любченко.

"Другая история - создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", - добавил он.

"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября - и все заработает. Как минимум, еще предстоит наработать команду", - отметил министр.

По его словам, когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя.

"Есть ли такой руководитель - пока мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", - резюмировал он.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру.

Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

ЭП раньше писала, что Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.