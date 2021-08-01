Новости выходных: готовность к отопительному сезону, рост Bitcoin

О топливе. Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп./л.

Об отопительном сезоне. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Об "Инвест-нянях". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 31 июля уже более 25 инвесторов хотят воспользоваться законом о "Инвест-нянях" и обратились к UkraineInvest.

О Bitcoin. В ночь с 31 июля на 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin за несколько часов поднялись с уровня около 39 тыс долл до 42 411 долл.

О рынке земли. Первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко отмечает, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения.