АЗС из эконом и среднего сегмента за неделю подняли цены на топливо

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Сети АЗС из эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-90 коп./л.

Об этом передает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Все бензины на станциях ZOG, "Олас", Marshal подорожали на 50 коп./л, при этом ДТ на них прибавило 10-50 коп./л.

На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 — до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л цену бензинов и ДТ повысила сеть Prime.

На 48-90 коп./л выросла цена бензинов и ДТ в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л.

А на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 — до 29,19 грн/л, ДТ — до 27,40 грн/л.

Напоминаем:

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.