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Укр / Рус

Шмыгаль: более 50% объектов готовы к отопительному сезону

Воскресенье, 1 августа 2021, 15:57

По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. 

Об этом написал Премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Также подготовлено 51% котельных, 54% тепловых сетей.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

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Экономическая правда
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