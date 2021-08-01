Шмыгаль: более 50% объектов готовы к отопительному сезону

По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Об этом написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также подготовлено 51% котельных, 54% тепловых сетей.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".