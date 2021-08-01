Bitcoin дорожает: криптовалюта преодолела 42 тысячи долларов
Воскресенье, 1 августа 2021, 12:21
В ночь с 31 июля на 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткойна за несколько часов поднялись с уровня около 39 тис долл до 42 411 долл.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сегодня утром 1 августа курс вырос до 42,4 тыс. долларов, до такой отметки он не поднимался в течение последних трёх месяцев.
Напоминаем:
Криптовалюта Bitcoin, что в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тысяч долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter об использовании блокчейна и криптовалюты в будущем.
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