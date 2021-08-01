Bitcoin дорожает: криптовалюта преодолела 42 тысячи долларов

UNSPLASH

В ночь с 31 июля на 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткойна за несколько часов поднялись с уровня около 39 тис долл до 42 411 долл.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром 1 августа курс вырос до 42,4 тыс. долларов, до такой отметки он не поднимался в течение последних трёх месяцев.

Напоминаем:

Криптовалюта Bitcoin, что в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тысяч долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter об использовании блокчейна и криптовалюты в будущем.