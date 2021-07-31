Шмыгаль: на сегодня уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться законом про "Инвест-нянь"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 31 июля уже более 25 инвесторов хотят воспользоваться законом про "инвест-нянь" и обратились к UkraineInvest.
Об этом он сообщил на Фейсбук.
Премьер добавил, что общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США.
В сообщении также указывается, что на этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
"Это еще один шаг к полноценной реализации закона про " инвест-нянь ", – отметил он.
Напоминаем:
Кабинет Министров на заседании 23 июня одобрил порядок взаимодействия "инвестнянь" с инвесторами и властью.
Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономического обоснования инвестпроектов - это позволит заработать закона о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.
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