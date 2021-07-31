Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль: на сегодня уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться законом про "Инвест-нянь"

Суббота, 31 июля 2021, 17:04

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 31 июля уже более 25 инвесторов хотят воспользоваться законом про "инвест-нянь" и обратились к UkraineInvest.

Об этом он сообщил на Фейсбук. 

Премьер добавил, что общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США. 

В сообщении также указывается, что на этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями. 

 "Это еще один шаг к полноценной реализации закона про " инвест-нянь ", – отметил он. 

Напоминаем: 

Кабинет Министров на заседании 23 июня одобрил порядок взаимодействия "инвестнянь" с инвесторами и властью. 

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономического обоснования инвестпроектов - это позволит заработать закона о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями. 

Читайте также: Беспомощные "инвестняни": почему освобождать инвесторов от налогов и сборов - не лучший вариант



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

инвестиции Шмыгаль инвесторы

powered by lun.ua
Материалы по теме
Концессия и другие модели развития морских портов 28 июля 2021, 13:07
Финансовая грамотность людей – это утопия! (или нет?) 28 июля 2021, 08:19
Окна возможностей: несколько перспективных направлений для бизнеса во время пандемии 26 июля 2021, 17:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!