Глава Госгеокадастра: нет ажиотажа на рынке сельхозземель

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Глава Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко отмечает, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщается на сайте Минагро.

По его словам, этот анализ также говорит об отсутствии существенных изменений динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

Напоминаем:

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн.