Новости 8 июля: тарифы на тепло, субсидии, кукуруза в Чернобыльской зоне
О тарифах на тепло. Нацкомиссия по энергетике и тарифам передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень, говорится, в частности, об установлении тарифов.
О субсидиях. В отдельных городах переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме - это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.
О кукурузе в Чернобыльской зоне. Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне, где большое количество земель не используется из-за радиационного загрязнения, можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.
О метро на Виноградарь. "Киевметрострой" строит продолжение Сырецко-Печерской линии метрополитена с задержкой графика. Чтобы успеть открыть хотя бы одну станцию метро в обещанные сроки, генподрядчик должен увеличить скорость работ вдвое.
В КП "Киевский метрополитен" убеждают, что возведение новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые станут продолжением Сырецко-Печерской линии до Виноградаря, ведется по определенному графику и их запустят к концу 2021 года.
Об электроэнергии. Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.
Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.
О штрафе "Новой почты". Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая почта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.
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Восемь лет без новых станций. Когда откроют метро на Виноградарь
Как строится метро на Виноградарь, сколько средств налогоплательщиков на это потратили и когда киевляне получат обещанные станции. (укр)
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Тот, кто объяснит все колебания плавающего обменного курса, будет заслуживать Нобелевской премии. Но и до этого научного прорыва можно попытаться объяснить изменения курса и спрогнозировать его, учитывая некоторые показатели. (укр)
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