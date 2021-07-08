Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Будет новая модель. Думаю, еще дней 10, и будем принимать", - сказал министр.
По его словам, перенос введения нового ПСО, которое планировалось на 1 июля, был необходим для выработки оптимальной его модели, что не позволяла сделать волатильность рынка электроэнергии.
"Сейчас мы более или менее видим ориентиры, так как в условиях волатильности, когда цена электроэнергии падала в некоторые периоды и до 30 коп/кВт-час, мы не могли рассчитать нормальную модель, которая стабилизировала бы "Энергоатом" и " Укркргидроэнерго", - отметил Галущенко.
При этом он подтвердил намерение ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления.
"Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили ранее. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, которые потребляют больше, - другая", - пояснил он
Напоминаем:
Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.
Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО (возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии) до 1 августа.
Ранее Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт / ч. Правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.
Сообщалось, что Минэнерго представит 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.
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