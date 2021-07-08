Новую почту оштрафовали на 325 миллионов — компания будет судиться с Госпродпотребслужбой

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Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая почта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Компания также направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Повлекла штраф проверка Госпродпротребслужбы в марте 2021 года в отделении Харькова. Ее проводили по жалобе клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривень.

В компании говорят, что проверка прошла с нарушением законодательства. Например, инспектор должен предоставить руководителю юрлица, обособленного подразделения или уполномоченному лицу документы о проверке. Но их вручили руководителю отделения, который не является таким лицом.

Кроме того, по закону, представитель любого органа контроля при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале, чего тоже не сделали.

Руководитель отделения, сообщили в "Новой почте", предложил инспекторам обратиться к руководству компании, однако они расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

Также, по словам компании акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано в чем именно компания препятствовала органа контролю и не указана дата правонарушения.

В Новой почте считают неправомерным то, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. Также Госпродпотребслужба сразу выбрала максимальный из возможных штрафов, "хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено впервые".

Экономическая правда