В Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу и потом перерабатывать ее в биогаз – министр

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне, где большое количество земель не используется из-за радиационного загрязнения, можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.

Об этом он сказал на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает "НВ.Бизнес".

По его словам, "Украина имеет огромный энергетический потенциал".

"Украина имеет Чернобыльскую зону, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать культуру, например кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество.

Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", - сказал министр.

Напомним:

В 2018 году в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию ​​Solar Chernobyl - 1 МВт.