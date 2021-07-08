В Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу и потом перерабатывать ее в биогаз – министр
Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне, где большое количество земель не используется из-за радиационного загрязнения, можно выращивать кукурузу для последующей переработки в биогаз.
Об этом он сказал на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает "НВ.Бизнес".
По его словам, "Украина имеет огромный энергетический потенциал".
"Украина имеет Чернобыльскую зону, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать культуру, например кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество.
Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", - сказал министр.
Напомним:
В 2018 году в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl - 1 МВт.
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