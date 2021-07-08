Киев не успеет построить метро на Виноградарь до конца года

"Киевметрострой" строит продолжение Сырецко-Печерской линии метрополитена с задержкой графика. Чтобы успеть открыть хотя бы одну станцию метро в обещанные сроки, генподрядчик должен увеличить скорость работ вдвое.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

В комментарии ЭП представители "Киевметростроя" признали, что строительство ведется с задержкой.

"В связи с эпидемической ситуацией в мире и Украине, график строительства несколько нарушен. Однако мы стараемся догонять отставание", – сообщила пресс-служба генподрядчика.

На вопрос об ориентировочных сроках открытия станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" ни в "Киевском метрополитене", ни в "Киевметрострое" не ответили.

Ранее мэр Виталий Кличко уверял, что по крайней мере одна станция до конца 2021 года будет открыта.

От станции "Мостицкая" до станции "Сырец" сейчас работает подземный проходческий щит "Галина". Как сообщили ЭП в пресс-службе "Киевского метрополитена", 5 июля щит преодолел 1082 метров из общих 1256 метров или 86% пути.

Когда комплекс достигнет станции "Сырец", его демонтируют и снова соберут на "Мостицкой". Тогда "Галина" начнет рыть параллельный туннель.

"86% работ на одном туннеле "Киевметрострой" выполнил за десять месяцев. Чтобы успеть открыть движение между "Сырцом" и "Мостицкой" до конца 2021 года, скорость строительства второго тоннеля должна вырасти минимум вдвое", – говорится в статье.

Работы на котлованах вдоль улицы Межевой, по свидетельствам местных жителей, не ведутся с декабря 2020 года.

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

Таким образом, для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений.

14 июня Кличко подписал распоряжение, которым направил финансирования в размере 543 млн грн, предназначенное на продление Сырецко-Печерской линии метро, на достройку Подольского мостового перехода.

Подробнее читайте по ссылке: Восемь лет без новых станций. Когда откроют метро на Виноградарь

Экономическая правда