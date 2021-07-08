Минэнерго хочет создать "черный список" для нарушителей на рынке электроэнергии

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Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Наработки изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на "Украинской энергетической бирже" представят на заседании аукционного комитета 9 июля.

Также, говорят у ведомстве, с запросами о введении таких изменений в министерство обратились "Гарантированный покупатель" и УЭБ.

"Следует отметить, что сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией", — отметили в Минэнергетики.

У ведомстве подчеркнули также манипуляции на рынке двусторонних договоров. Так, отдельные трейдеры и электропоставщиков, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии, не выполняют свои обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты.

Это приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, затрудняет планирование производственной деятельности, в частности, определения и формирования необходимых запасов топлива.

А это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям, заключили в Минэнерго.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда