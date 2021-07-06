Новости 6 июля: автоматический арест счетов, нефтяные рекорды из-за ОПЕК +

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О долгах. 6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически

О нефти. Цены на нефть на мировых рынках достигают рекордов после того, как на заседании ОПЕК + страны-экспортеры нефти не смогли договориться по объемам производства на будущее

О Фирташе. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможности "закрытия" телеканала "Интер", который связан с подсканкционным Дмитрием Фирташем.

О корпреформе. Обновленный состав Номинационного комитета, что назначает руководителей особо важных для экономики предприятий, 6 июля провел свое первое заседание

О тарифах. В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

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