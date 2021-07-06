Корпоративна реформа: Номінаційний комітет відновив роботу

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Оновлений склад Номінаційного комітету, що призначає керівників особливо важливих для економіки підприємств, 6 липня провів своє перше засідання.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Участь у засіданні взяли голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар (голова Комітету), постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцкі.

Також – заступниця голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, перший віцепрем’єр – міністр економіки Олексій Любченко, міністр енергетики Герман Галущенко, заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко та економістка Представництва МВФ в Україні Марія Чебанова.

Відновлення роботи Номінаційного комітету є важливим кроком для продовження належного формування наглядових рад для низки найбільших державних підприємств, що є необхідною передумовою продовження реформи корпоративного управління.

Номінаційний комітет, або Комітет з призначення, розпочав роботу у 2018 році. Саме цей орган обирає та призначає керівників наглядових рад до держпідприємств та держбанків на основі шортлісту Комісії. До нього входять як представники уряду, так і незалежні члени.

Нагадуємо:

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки якнайшвидше відновити роботу Комітету з призначень до наглядових рад, наприкінці квітня його незалежні члени призупинили роботу.

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення у наглядові ради держкомпаній.

Кабмін увів голову представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств як незалежного недержавного експерта.

Економічна правда