Данілов про можливість закриття "Інтеру" Фірташа: Розберемось зі структурою власності, тоді подивимося

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про можливість "закриття" телеканалу "Інтер", який пов'язаний з підсканкційним Дмитром Фірташем.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але ніякої вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося", - відповів Данілов на питання, чи закриють "Інтер".

Також він пояснив, що передбачають накладені на Фірташа і Фукса санкції.

"Фірташ та Фукс не можуть продавати свої активи, користуватися рахунками в Україні. Однак ми не можемо закрити українське підприємство тільки тому, що воно належить Фірташу.

Мало хто знає, але пан Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі в грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій. Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося. Використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб", - додав секретар РНБО.

"Фукс перебуває під санкціями нашої країни. Крапка. Якщо щось було в незаконний спосіб забране, чи то надра, чи то земля, якщо люди не сплачують податки за статки, то їх позбавлять цих речей. Не розумію, для чого він ходить по телеканалах і розповідає нісенітниці про відсутність зв’язків з Росією.

Він хоче сказати, що там проти нього немає проваджень? У нас демократична країна - людина може казати, що хоче, але треба думати, що говориш. Усім би радив бути дуже обережними, коли говорять про мою дружину, про мою сім’ю", - резюмував Данілов.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.