Коли буде криза: прогнози українських фінансистів

ЕП спитала у вітчизняних фінансистів та бізнесменів, коли трапиться наступна світова криза і як вони до неї готуються.

Світові кризи мають певну циклічність, але передбачити, коли станеться наступна, ніхто не може. Якби на Землі жила така людина, то вона була б однією з найбагатших у світі. Утім, є певні індикатори-маркери, які можуть опосередковано вказувати на наближення фінансових катастроф.

Так, у фільмі про іпотечну кризу 2008 року "Гра на пониження" один з головних героїв, керівник хедж-фонду, побачив перші її ознаки в збільшенні спекуляцій з фінансовими інструментами, базовим активом яких була нерухомість.

Індикатори є різні, навіть їх повний збіг може бути лише простою випадковістю, тому про наближення кризи часто можна лише здогадуватися.

ЕП поцікавилася в українських фінансистів та бізнесменів, коли, на їхню думку, трапиться наступна світова криза і як вони до неї готуються.

Відповідають гендиректор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, засновник UNIT.City Василь Хмельницький та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Загроза із Заходу

Чи не кожна глобальна світова економічна криза починається на Заході. Чого лише варта "Велика депресія" 1930-х років. Вибухнула вона в США, проте її наслідки відчув увесь світ. Міжнародна торгівля тоді впала на 50%, безробітним залишився кожен четвертий американець, а в деяких країнах – кожен третій.

Іпотечна криза 2008 року теж почалася в США. Для України вона обернулася банкрутством кількох банків, девальвацією гривні з 5 до 8 грн/дол, згортанням кредитування, падінням на третину зарплат, обвалом ринку нерухомості. Українська економіка кілька років не могла оговтатися від такого потрясіння.

Наступна криза трапилася в Європі. Ударна хвиля від вибуху в США оголила проблеми в Греції. Виявилося, що ця держава не могла обслуговувати 240 млрд євро боргів, а її кредиторами була чи не половина країн ЄС.

Від реструктуризації боргів Греції постраждала навіть Україна. У приватних розмовах представники тодішньої влади розповідали, що в резервах НБУ до 2014 року були й цінні папери уряду Греції, вартість яких при переоцінці впала.

Упевнено сказати, коли почнеться нова криза, не наважується ніхто, але те, що спусковий гачок, який її запустить, натиснуть США, кажуть усі опитані експерти.

Річ у тім, що за останній рік американська влада надрукувала додаткові 5 трлн дол. Уряди інших країн для підтримки бізнесу та громадян пішли таким же шляхом, проте вони навіть не наблизилися до рівня Сполучених Штатів.

"Це заливання пожежі бензином. Як це позначиться на нас – складно сказати: чи великою інфляцією, чи десь дефолтами, чи ще чимось", – розмірковує Козак.

Для Мазепи першим тривожним знаком наближення кризи було б обговорення монетарною владою Америки згортання програми стимулювання економіки. Другий індикатор – прибутковість десятирічних американських облігацій.

"Недавно вони показали свої максимуми – 1,75%. Зараз прибутковість за ними впала, але якщо вона перетне, наприклад, 2%, тоді це буде знак того, що американська монетарна влада почне обговорення згортання "кількісного пом'якшення". Значить, вона буде піднімати ставки", – пояснив він.

Ставки за десятирічними облігаціями не пішли вгору – торгуються з дохідністю 1,41%. Проте обговорення згортання "кількісного пом'якшення" вже почалося.

16 червня 2021 року голова Федеральної резервної системи Джером Павелл заявив, що американський центробанк почав розглядати можливості згортання програм "кількісного пом'якшення". Протягом року в межах цих програм ФРС щомісяця купувала державні та іпотечні облігації США на 120 млрд дол.

Зменшення обсягу підтримки економіки призведе до подорожчання ресурсів для бізнесу та урядів. Можливо, це і стане першим каменем, який спровокує лавину банкрутств у світі. За підрахунками Інституту міжнародних фінансів (IIF), у кінці 2020 року людство було винне 281 трлн дол або 355% від світового ВВП.

"Рано чи пізно криза буде, але ніхто не знає, коли. Тому часто люди прогнозують: через пів року, через рік. Потім проходять пів року, рік і нічого не трапляється", – ділиться спостереженнями Хмельницький.

"Перед розгортанням економічних катастроф майже завжди відбувається величезне зростання заборгованості домогосподарств. Кореляція між цими процесами настільки тісна, що видається схожою на емпіричний макроекономічний закон". Атіф Міан, Амір Суфі, "Дім боргу" (House of Debt).

Загроза зі Сходу

2020 рік показав, що економічних ударів можна чекати і зі Сходу. Коронакриза, спровокована вірусом COVID-19, який поширився планетою з китайського міста Ухань, призвела до чи не найбільш серйозних економічних втрат за всю історію.

"Ця криза називається пандемією. Просто вона нетипова: відбулося швидке падіння всіх ринків, товарів, сировини і швидке зростання. За кілька місяців ціни на більшість активів перевищили докризові показники", – нагадує Козак.

Та все проходить. За рік людство винайшло вакцини і звикло жити з масками на обличчях. Світова економіка поступово відновлюється від удару коронакризи, та чи означає це, що проблем зі Сходу більше не буде?

На думку Хмельницького, потенційну загрозу несе "Всебічне регіональне економічне партнерство" – "угода про зону вільної торгівлі плюс" між десятьма невеликими країнами – членами Асоціації держав Південно-Східної Азії та Австралією, Індією, Китаєм, Новою Зеландією, Республікою Кореєю та Японією.

"Зараз американці друкують гроші, не підкріплені продуктом або товаром. Теоретично ось цей альянс країн ("Всебічне регіональне економічне партнерство". – ЕП) зробить свою валюту, як ЄС – євро. Це дуже сильно може вдарити по економіці світу. І до цього йде", – попереджає підприємець.