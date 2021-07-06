Нафта сягає рекорду з 2014 року через безрезультатне засідання ОПЕК+

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Ціни на нафту на світових ринках сягають рекордів після того, як на засіданні ОПЕК+ країни-експортери нафти не змогли домовитися щодо обсягів виробництва на майбутнє.

Про це повідомляє Reuters, дані Markets Insider.

Країни-експортери нафти на засіданні 5 липня не змогли узгодити майбутній план щодо виробництва нафти і мусили залишити перемовини без ухваленого рішення. Зокрема, можливе зростання обсягів пропозиції на ринку зірвалося через суперечку між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Так, ОАЕ не погодилися із пропозицією продовжити восьмимісячне обмеження на видобуток нафти. Прямим наслідком провалених перемовин стала реакція ринку: якщо обмеження на пропозицію нафти не ослаблять, ринок опиниться в умовах дефіциту на тлі відновлення економічної активності після пандемії.

Очікування дефіциту підняли ціни на нафту марки Brent до 77,82 доларів/барель – найвищого рівня з жовтня 2018 року. Станом на 14:32 за Києвом котирування впали до 76,94 долара/барель.

Нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла до рекорду з кінця 2014 року – 76,90 доларів/барель. Цьогоріч нафта подорожчала на близько 50% і на понад 385% проти пандемічного 2020 року.

Наразі остаточно не зрозуміло, чи залишать країни-експортери незмінними обмеження на серпень, чи за декілька днів зустрінуться знову за столом перемовин.

markets insider

Економічна правда