Правление Нафтогаза получило 610 миллионов вознаграждения в убыточном 2020 году

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения, новый председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился в наблюдательный совет для утверждения отчета об их вознаграждений.

Об этом говорится в обращении Витренко в наблюдательный совет и отчета Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, которые есть в распоряжении ЭП.

В письме глава НАКа просит наблюдательный совет компании на заседании рассмотреть и утвердить отчет о вознаграждениях членов правления. "Отсутствие этой части в отчете 2020 года (которая, однако, была опубликована в 2019 году), негативно влияет на имидж компании и создает основу для лишних спекуляций", — объясняет он.

В приложении к обращению содержится и непосредственно отчет Комитета. Так, в 2020 году председатель правления Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения несмотря на убытки Нафтогаза по итогам года.

В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долл) – вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн в год.

В общем вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз и переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Поэтому при зарплате в 7,4 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021 года). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, при окладе 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

До 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом году получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

В то же время, в связи с пандемией COVID-19 в прошлом году правительство ограничило размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Это ограничение Кабмин отменил только 28 октября.

Кроме того, группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, хотя в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Напоминаем:

В 2018 году, как отмечается в отчете "Нафтогаза", Андрей Коболев результате победы в Стокгольмском арбитраже получил 261 млн грн - около 95 млн долл на тот момент. Другая часть премии должна была выплачиваться в течение трех лет, при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

Тогда же выплату получил Юрий Витренко - 201 млн грн в 2018 году (около 75 млн долл). Вторую часть премии он получил в виде гособлигаций на 4 млн долларов сроком на 5 лет.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда