Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,29 - 27,31 гривни;
Евро - 32,28 - 32,31 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,31 гривни. Евро покупают по 32,12 гривни, продают по 32,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,158- 27,25 гривни, евро - 32,20 - 32,32 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 июля на уровне 27,29 гривни.
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
5 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,32 гривни.
5 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.
Экономическая правда
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