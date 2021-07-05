Курс гривні до долара трохи знизився

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн (на 2 липня – 32,52 гривні).

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Нагадуємо:

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,39 - 27,41 гривні.

Економічна правда