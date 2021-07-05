Курс гривні до долара трохи знизився
Понеділок, 5 липня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн (на 2 липня – 32,52 гривні).
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Нагадуємо:
2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.
2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,39 - 27,41 гривні.
Економічна правда
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