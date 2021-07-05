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Гривня стабильна на закрытии межбанка

Понедельник, 5 июля 2021, 17:16
 
фото нбу

5 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,30 - 27,32 гривни;

Евро - 32,38 - 32,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,15 гривни, продают по 32,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,22 гривни, евро - 32,20 - 32,31 гривни.

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Напоминаем:

5 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.

Экономическая правда

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