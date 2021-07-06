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Курс валют на 6 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 6 июля 2021, 11:05
 
ФОТО: НБУ

6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,24 гривни;

Евро - 32,33 - 32,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,32 гривни. Евро покупают по 32,15 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,22 гривни, евро - 32,23 - 32,33 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 июля на уровне 27,29 гривни.

5 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,32 гривни.

5 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.

Экономическая правда

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