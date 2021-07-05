Курс валют на 5 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,29 - 27,32 гривні;

Євро – 32,39 - 32,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,18 – 27,40 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,14 - 27,26 гривні, євро - 32,18 - 32,36 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 липня на рівні 27,41 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,39 - 27,41 гривні.

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.

Економічна правда