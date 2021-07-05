Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 июля на уровне 27,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,37 грн (на 5 июля - 32,41 гривни).
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Напоминаем:
5 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,32 гривни.
5 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.
Экономическая правда
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