"Доступная ипотека 7%": банки выдали 526 кредитов на 448 миллионов

Уполномоченные банки в рамках программы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 5 июля подписали 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, на первичном рынке - 21,74%, на вторичном - 78,26% соответственно.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что банки рассматривают 848 заявок на участие в программе на общую сумму 730,2 млн грн, из которых 19,71% составляет первичный рынок и 80,29% - вторичный.

При этом, наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (35,1%);

Киевская обл. (28,7%);

Харьковская обл. (6,3%);

Львовская обл. (5,5%);

Ровенская обл. (4,2%).

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

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Напоминаем:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 14 июня уполномоченные банки подписали 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн.

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 31 мая подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн.

По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Экономическая правда