По "Доступной ипотеке 7%" выдали уже 305 кредитов на четверть миллиарда
По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Доля первичного рынка традиционно преобладает в сделках - 26%, доля вторичного – 74%.
Еще 623 заявки на сумму 550,8 млн грн рассматриваются банками, из них 21,88% - на первичном рынке недвижимости.
Больше всего ипотечных кредитов берут в Киеве (36,5%) и области (27,8%), далее со значительным отрывом - Харьковская (7%) и Львовская (6%) области.
По сравнению с прошлой неделей выдали на 14% больше кредитов (на 14% больше в денежном выражении), на 9% увеличилось количество заявок.
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Напоминаем:
Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.
Экономическая правда
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