"Доступная ипотека 7%": банки выдали 350 кредитов почти на 300 миллионов

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 31 мая подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Доля первичного рынка в сделках - 24,28%, доля вторичного - 75,72% соответственно.

Уполномоченные банки рассматривают 667 заявок на участие в программе на общую сумму 587,2 млн грн, из которых 21,38% составляет первичный рынок и 78,62% - вторичный.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (36,7%);

Киевская обл. (28,3%);

Харьковская обл. (6,9%);

Львовская обл. (5,5%);

Ровенская обл. (4,2%).

Отмечается, что 14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

С перечнем уполномоченных банков условий программы можно ознакомиться по ссылке.

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Напоминаем:

По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Экономическая правда