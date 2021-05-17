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"Доступная ипотека 7%": банки выдали 268 кредитов на 223 миллиона

Понедельник, 17 мая 2021, 16:10
 

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общего количества 27,7% договоров заключили на первичном рынке, 72,3% - на вторичном.

 

"Уполномоченными банками рассматривается 571 заявка на участие в программе на общую сумму 504,9 млн грн, из которых 25,54% составляет первичный рынок и 74,46% - вторичный", - говорится в сообщении.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (36,8%)
  • Киевская обл. (27,5%)
  • Харьковская обл. (6,6%)
  • Львовская обл. (5,9%)
  • Ровенская обл. (3,8%).

"14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Обращаем внимание потенциальных заемщиков, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика", - добавили в Минфине.

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Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

По состоянию на 5 мая по программе "Доступной ипотеки 7%" уполномоченные банки выдали 217 ипотечных займов на сумму 182,24 млн грн, в основном речь идет о вторичном рынке.

Экономическая правда

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