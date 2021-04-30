Марченко о "Доступной ипотеке 7%": Темп выдачи кредитов недостаточен

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

Об этом он сказал в интервью изданию "Слово і діло".

"Темп недостаточен. Но за полтора месяца ожидать, что темп будет безумный и мы будем раздавать в день по тысяче кредитов, это было бы довольно нереалистично. У нас этих ожиданий не было - мы четко понимали, в каком состоянии находится рынок ипотечного кредитования.

До запуска программы "Доступная ипотека", у нас ипотеку выдавало несколько банков. Если я не ошибаюсь, два банка выдавали ипотеку - вдумайтесь, в эти слова. Все остальные банки даже не имели собственных программ ипотечного кредитования. Им этот рынок был неинтересен, потому что они видели его рисковым, им не хотелось работать с минимальными кредитам, отвлекать своих сотрудников на эту сферу", - заявил Марченко.

"Сейчас у нас в программе уже 14 банков: присоединились к первым семи еще четыре банка. Мы уже выдали более 173 (по состоянию на 26 апреля - ред.) кредита. Это ничто по сравнению с нашими ожиданиями, потому что наши ожидания на этот год - 5000 кредитов. Но я вижу как разворачиваются эти процессы - разворачиваются достаточно медленно, мы их ускоряем, предоставляем банкам объяснения, инструктируем их, - если необходимо будет менять постановление, мы готовы.

То есть, вопрос, в данном случае, в инертности самой банковской системы, я бы так сказал", - добавил он.

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Напомним:

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Ранее сообщалось, что банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилья.

Также банки предупреждают заемщиков о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.