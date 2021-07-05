"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 51 миллиард

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Из общей суммы 19,659 млрд грн - были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,385 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 25,320 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 435 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

По состоянию на 5 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.

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Напоминаем:

Сообщалось, что с начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Сообщалось, что с начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда