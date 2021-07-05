Все разделы
Укр / Рус

"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 51 миллиард

Понедельник, 5 июля 2021, 14:20
 

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Из общей суммы 19,659 млрд грн - были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,385 млрд грн - предприниматели получили на инвестиционные цели, 25,320 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

 

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 435 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

По состоянию на 5 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.

Читайте также: Кредиты 5-7-9% не стали инструментом развития бизнеса: на что пошли средства налогоплательщиков

Напоминаем:

Сообщалось, что с начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Сообщалось, что с начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кредиты банки Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Что не так с законопроектом, который расширяет права Фонда гарантирования вкладов? 30 июня 2021, 11:43
"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 50 миллиаров 29 июня 2021, 12:40
Банки уже выдали "теплых кредитов" на 400 миллионов 23 июня 2021, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!