Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в 1 квартале до 105 миллиардов вместо заявленной прибыли

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Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что корректность финансовых результатов НАК, отраженных в отчетности за 1 квартал 2021 года, вызывает сомнения - может идти речь об убытках в 105 млрд грн.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Сейчас идет дискуссия относительно отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", - подчеркнул Витренко.

По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за 1 квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашения ими задолженности за потребленный газ.

"Во-вторых, это задолженность НАК перед Укрнафтой за отобранный газ. На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что Укрнафта потребует его вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", - сказал он.

Витренко добавил, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, которая была сформирована при предыдущем менеджменте Нафтогаза, не была должным образом проверена аудиторами.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - сказал он.

По его словам, просчеты в программе добычи газа, которые были допущены менеджментом компании в прошлые годы, псейчас приводят к значительным затратам Украины средств на импорт.

"Мы сейчас как страна платим очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов. Если программа добычи была бы выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАК этим летом не импортировал бы газ на $2 млрд", - добавил Витренко.

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Напоминаем:

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

НАК "Нафтогаз Украины" получила 12,6 млрд грн чистой прибыли по итогам первого квартала 2021 года - председатель правления указал на ряд проблем, которые в течение этого периода усилились.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда