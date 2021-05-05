Витренко о финрезультате Нафтогаза в первом квартале: "Проблемы усилились"

НАК "Нафтогаз Украины" получила 12,6 млрд грн чистой прибыли по итогам первого квартала 2021 года - председатель правления указал на ряд проблем, которые в течение этого периода усилились.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании обратили внимание, что указанная прибыль является данными неаудированной и неконсолидированной отчетности, из-за чего "такую отчетность некорректно сравнивать" с годовой отчетностью.

Основной причиной более 12 млрд грн прибыли называют существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках по сравнению с ценами как в предыдущем квартале, так и за аналогичный период прошлого года.

"К сожалению, постоянство таких финансовых результатов национальной компании остается под вопросом, в частности, из-за нерешенности финансовых проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставок газа конечным потребителям. За указанный период эти традиционные проблемы только усилились", - прокомментировал результаты компании глава Нафтогаза Юрий Витренко.

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Напоминаем:

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда