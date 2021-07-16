Новости 16 июля: коррупционные убытки Укрзализныци и потери от временной оккупации Крыма

ФОТО: КРИМСКО-ТАТАРСКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

О "Новой почте". Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф в размере более 325 млн гривень, наложенный на "Новую почту".

О крипте. "Самая большая майнингова ферма", которую СБУ разоблачила в незаконном пользовании электричеством "Винницаоблэнерго", на самом деле оказалась IT-компанией ММІ Engineering

О потребителях. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а не будет принимать постановление правительства, связанное с защитой прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг

О Крыме. Экономические потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляли не менее 135 млрд долларов, или около 75% ВВП Украины в 2013 году - оценка потерь важна в частности для взыскания с России компенсации

Об Укрзализныце. Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн за 2020 год – это 1 млн грн в час

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Беларуские айтишники: о переезде в Украину, "шикарной схему с ФЛП" и ожиданиях от режима "Дия.Сити"

Менеджеры компании SoftTeco рассказали, с какими сложностями столкнулись при открытии офиса в Украине, оценили схему трудоустройства ІТ-специалистов через ФЛП и объяснили, почему беларусы массово не переедут в Украине.