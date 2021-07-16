Від тимчасової окупації Криму Україна втратила щонайменше 75% ВВП 2013 року

ФОТО: КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Економічні втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострову становили щонайменше 135 млрд доларів, або близько 75% ВВП України у 2013 році – оцінка втрат важлива зокрема для стягнення з Росії компенсації.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

"Оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати ці втрати через міжнародні суди, зобов’язавши Російську Федерацію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб’єктів, причетних до окупації, в Україні або навіть за кордоном", – наголошують у ЦЕС.

У центрі додали, що 135 млрд доларів — це прямі втрати активів, в які входить вартість землі на Кримському півострові (3 млрд дол) та доведених покладів корисних копалин (52,3 млрд дол), зокрема, покладів природного газу та сирої нафти.

Також втрати житлової нерухомості населенням (42,7 млрд дол), втрати приватних компаній (18,4 млрд дол) та банків (2,7 млрд дол), втрати держави (14 млрд дол) та місцевих громад (1,7 млрд дол).

В оцінку не включені макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову, адже їх неможливо відділити від впливу загального комплексу агресивних дій Російської Федерації щодо України. Отже, це тільки мінімальна доведена оцінка економічних втрат України.

Через окупацію Криму Україна втратила близько 4,5% від своєї загальної площі, що відповідає 27 тис. км, або 2,7 млн га. Але не всю цю площу можна оцінити в грошових метриках. Зокрема, 20% площі займають гори, ще 8% — водойми. Загальну вартість 755 тис. га посівних площ оцінили у близько 3 млрд дол.

Українці могли втратити майже 935 тисяч квартир, що дорівнює 49 млн квадратних метрів.Загальна ринкова вартість кримського житла на той момент сягала майже $43 млрд.

Приватні власники, яких налічувалося 20 тис. підприємств, втратили активи на суму 18,488 млрд дол. Серед втрачених галузей — генерація та розподілення електроенергії, розподілення газу, переробна промисловість, а також будівництво.

Активи держкомпаній, які були зареєстровані безпосередньо в Криму до тимчасової окупації, станом на початок 2014 року становили 2,7 млрд дол. Серед найбільших — енергетичні компанії Чорноморнафтогаз та Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами.