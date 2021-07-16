Корупційні збитки на УЗ оцінили у 8 мільярдів торік – тимчасова слідча комісія

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Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину.

Про це у Facebook повідомила Юлія Гришина, очільниця тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці".

"Після того, як ми почули один одного, НАБУ провело значну аналітичну роботу по закупівлях "Укрзалізниці". ... Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік", – написала вона. Депутатка зазначила, що 8 млрд грн на рік – це 21 млн грн в день або майже 1 млн грн в годину.

За її словами, члени ТСК фокусуються на поточних злочинах: "Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років".

Нагадуємо:

Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Економічна правда