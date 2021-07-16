Майнінг-ферма, яку "знешкодила" СБУ, виявилася IT-компанією – медіа

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"Найбільша майнінгова ферма", яку СБУ викрила в незаконному користуванні електрикою "Вінницяобленерго", насправді виявилася IT-компанією ММІ Engineering.

Про це повідомляє ain.ua.

За даними СБУ, в одному з колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго" нібито добували криптовалюту. За заявою відомства, в фермі було задіяно майже 5 тис одиниць комп'ютерної техніки. Щомісячна сума збитків за попередніми даними могла становити від 5 млн до 7 млн грн.

Ферму, за заявою відомства, створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне з колишніх складських приміщень "Вінницяобленерго", що знаходиться на проммайданчику, і незаконно відбирали з його мереж електрику. В ході обшуку з приміщення вилучили 3800 ігрових приставок і понад 500 відеокарт.

За словами адвокатів, що представляють українську компанію ММІ Engineering, про яку, як виявилося, і йшлося в релізі СБУ, вона займається розробкою софту, обслуговуванням мереж і тренуванням AI.

Максим Бойко, адвокат Juscutum, який представляє компанію в цій справі, зазначив, що правоохоронці надали неправдиву інформацію в релізі.

"У ММІ Engineering укладені договори з "Вінницяобленерго" і "Енер Вінниця" на поставку електроенергії, вона платить за рахунками за комерційним тарифом, за показниками лічильників", – заявив він.

"У компанії також укладено договір на оренду приміщення по вул. Енергетична, 6А, в якому і проходив обшук. Це – колишнє приміщення "Вінницяобленерго", яке належить зараз компанії "Альфа Енерджі", – додав адвокат.

За інформацією видання, обшук проводили в зв'язку з розслідуванням дій службових осіб компанії "Альфа Енерджі": правоохоронці підозрювали їх у незаконному майнінгу. Компанія ММІ Engineering в документах на обшук не згадується.

У самій "Вінницяобленерго" офіційно заявили, що в зазначених приміщеннях ніколи не працювали майнінгові ферми. І що фахівці компанії не виявили слідів незаконного забору енергії під час обшуку.

В ММІ Engineering кажуть про те, що обшук повністю паралізував її діяльність, що вилучене обладнання коштує близько 30 млн грн, і що компанія намагається його повернути.

Нагадуємо:

Служба безпеки України заявила, що виявила найбільшу в Україні "ферму", де майнили криптовалюту.

"Вінницяобленерго" стверджує, що крадіжок електричної енергії з мереж не зафіксовано. В Службі безпеки України наполягають, що оперують перевіреними даними.