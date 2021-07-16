Держава відмовилась захищати абонентів від таємного списання коштів за контент-послуги

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, не буде ухвалювати постанову уряду, пов’язану із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання та відмови від контент-послуг.

Про це повідомляє пресслужба НКРЗІ.

Контент-послуги (інформаційно-довідкові, розважальні, музичні) надають так звані контент-провайдери через мережі операторів телекомунікацій. Кошти за ці послуги списуються з особових рахунків абонентів.

Два роки тому НКРЗІ запропонувала змінити Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, аби уникнути нав’язування платни послуг абонентам. Передбачалося, що споживач надаватиме згоду на отримання платної контент-послуги у два кроки письмово або шляхом, який оператор може зафіксувати.

Операторам також хотіли заборонити надавати контент послуги, якщо на особовому рахунку абонента немає коштів та зобов'язати одночасно із замовленням контент послуги надавати абоненту інформацію, яким чином можна відмовитися від неї.

На засіданні профільного урядового комітету вирішено повернути НКРЗІ проєкт постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".

"Одночасно з цим Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації своїм листом … звернув увагу Кабінету міністрів, що у зв’язку з набранням чинності Закону "Про електронні комунікації" 1 січня 2022 року постає необхідність комплексного перегляду Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та затвердження нових Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг".

"Тому внесення точкових змін до підзаконних нормативних-правових актів, які будуть невдовзі скасовані, не буде ефективним", – вважають в парламенті.

НКРЗІ погодилась із пропозицією Комітету та призупинила подальшу підготовку зазначеного нормативно-правового акта.

Планується, що з набранням чинності Закону "Про електронні комунікації" пропозиції НКРЗІ будуть підтримані та доопрацьовані з урахуванням позицій Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

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Економічна правда