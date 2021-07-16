Держспоживслужба скасовує 325–мільйонний штраф "Новій пошті"

нова пошта

Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати штраф в розмірі понад 325 мільйонів гривень, накладений на "Нову пошту".

Про це написала голова Держспоживслужби Владислава Магалецька на своїй сторінці в Facebook.

Комісія ДПСС при проведенні перевірки дій співробітників служби в Харківській області, які застосували до компанії "Нова Пошта" багатомільйонні штрафи, встановила: в ході контролю було допущено процесуальні порушення, а при застосуванні санкцій не був врахований принцип пропорційності порушення і покарання.

"За підсумками перевірки штрафи рекомендується скасувати. Впевнена, що так і станеться", – зазначила Магалецька.

Вона підкреслила, що зроблені висновки, які увійдуть в основу нових законодавчих норм.

"Дії інспектора в районному центрі породили "ефект метелика" – привели до масштабної негативної ситуації на рівні всієї держави. Це ненормально, ефективна система не працює. Тому будемо змінювати систему", – додала Магалецька.

При цьому вона пропонує компанії встановити в своєму додатку "кнопку", яка надала б можливість споживачеві відразу, на місці, поскаржитися на порушення його прав у відділенні.

Нагадуємо:

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

Економічна правда