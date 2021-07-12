Новости 12 июля: госпредприятия получили миллиарды прибыли, аресты по делу катеров для Вооруженных Сил

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О госпредприятиях. Восемь из пятнадцати крупнейших государственных предприятий Украины получили совокупные доходы в размере около 25 миллиардов гривень за первые три месяца 2021 года.

О рынке земли. Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что через 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключено 532 сделки.

О "Кузне". Печерский суд избрал экс-заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с пльтернативой внесения залога на сумме более 475 млн гривен по делу о поставках некачественной техники ВСУ

Об архитектуре. В центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали снос модернистского здания учебно-методического павильона "Цветы Украины"

Об энергетике. Нацкомиссия по энергетике и комуслуг заявила, что действия оператора "Винницаоблэнерго" на рынке имеют признаки искусственного увеличения объемов затрат электроэнергии для завышения тарифов

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