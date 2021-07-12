Відкриття ринку землі: кількість угод перевалила за півтисячі
Понеділок, 12 липня 2021, 14:05
Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані угоди, становить 570 га.
Крім того, 3,28 тис. нотаріусів подали заявки на отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них 3,1 тис затверджені, 123 – в черзі, 433 – отримали відмову.
Економічна правда
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