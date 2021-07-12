Відкриття ринку землі: кількість угод перевалила за півтисячі

Примус до платних підписок і таємне списання грошей: як мобільні оператори зберегли "схему" на 3 мільярди Примусове підключення мільйонів українців до платних послуг і таємні списання коштів з їхніх рахунків триватимуть. Урядовці повернули на доопрацювання документ, який дозволяє це припинити. Що відбувається?

Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом Що змінюється, як працюватиме механізм продажу ріллі та що треба знати покупцям і продавцям, щоб не потрапити в халепу.