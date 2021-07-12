Ексзаступника міністра оборони Павловського заарештували в епізоді “Кузні на Рибальському”

Ігор Павловський пресслужба міноборони

Печерський суд обрав ексзаступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень у справі щодо постачання неякісної техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Таким чином це четвертий підозрюваний у справі, якого суд відправив під арешт. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.

За даними Української правди, заарештований ексзаступник міністр – Ігор Павловський. BBC Україна також повідомляє, що, за словами самого Павловського, таких коштів на заставу у нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.

Нагадуємо:

За версією слідства, внаслідок домовленості між посадовцями Міноборони та "Кузні на Рибальському" у 2016 році з низкою порушень був укладений договір на постачання двох військових катерів. Згодом виявилось, що вони не відповідають технічним вимогам та не придатні для використання Збройними Силами.

За цим епізодом справи збитки становлять близько 443 млн грн. Інший епізод постачання неякісної техніки для МОУ стосується компанії "Богдан Моторс".

Експосадовців Міноборони підозрюють в умисному вчиненні дій з перевищенням повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський суд 8 липня обрав одному з ексначальників Департаменту військово-технічної політики Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у справі щодо постачання неякісної техніки ЗСУ.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

2 липня слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" у цій справі.

Економічна правда