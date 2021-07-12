Найбільші держкомпанії отримали 25 мільярдів прибутку за квартал

Вісім з п’ятнадцяти найбільших державних підприємств України отримали сукупні прибутки в розмірі близько 25 мільярдів гривень за перші три місяці 2021 року.

Про це свідчать звіти про виконання показників фінансових планів цих підприємств, повідомляє Марлін.

Найбільші прибутки отримали: "НАК "Нафтогаз України" на суму 12,6 млрд грн; "Оператор газотранспортної системи України" – 4,7 млрд грн; "Укренерго" – 3,7 млрд грн та "Укргідроенерго" – 2,2 млрд грн.

Натомість найбільші збитки отримали залізничники та авіагалузь, які пояснюють негативні фінрезультати наслідками COVID-19.

Зокрема у першому кварталі "Укрзалізниця" отримала 1,7 млрд грн чистих збитків, "Украерорух" – 205,8 млн грн збитків та аеропорт "Бориспіль" – 196,7 млн грн збитків.

Сумарний збиток 7 підприємств з ТОП-15 держпідприємств за перший квартал становить близько 2,4 млрд грн.

Наведені фінансові показники є проміжними. Остаточні висновки про фінансовий стан ТОП-15 держпідприємств можна буде зробити за результатами всього 2021 року.

Нагадаємо, минулого року уряд визначив ТОП-15 держпідприємств для реалізації реформи корпоративного управління відповідно до Керівних Принципів Організації економічного співробітництва та розвитку - ОЕСР.

Економічна правда