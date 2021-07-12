"Вінницька криптоферма": у Нацкомісії з тарифів теж заявили про можливі маніпуляції "Вінницяобленерго"

unsplash

Нацкомісія з енергетики та компослуг заявила, що дії оператора "Вінницяобленерго" на ринку мають ознаки штучного збільшення обсягів витрат електроенергії для завищення тарифів.

Про це НКРЕКП повідомила у Facebook.

Раніше СБУ заявила про викриття найбільшої підпільної криптоферми в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго". Зловмисники відбирали електричну енергію з мереж компанії – у СБУ збитки оцінюють у 5-7 млн грн щомісяця.

Водночас, у НКРЕКП також зафіксували необґрунтовані витрати електроенергії.

Зі слів регулятора, при стовідсотковому фінансуванні інвестпрограм спостерігається аномальна динаміка зростання фактичних витрат електричної енергії в мережах обленерго у 2018 та 2019 роках. А саме – на 35% у порівнянні з 2017 роком.

графік нкрекп

"Регулятор критично сприймає маніпулятивні дії ліцензіатів, спрямовані на штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів", – додали у комісії.

У НКРЕКП кажуть, що оцінка СБУ співрозмірна із обсягом необґрунтованих витрат електричної енергії, запропонованих Товариством для урахування у відповідних тарифах.

У відповідь на такі дії "Вінницяобленерго" у 2019 році регулятор вирішив не враховувати ці необґрунтовані обсяги витрат е/е під час встановлення тарифів.

Нагадуємо:

Служба безпеки України виявила найбільшу в Україні "ферму", де майнили криптовалюту.

Повідомляється, що зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За інформацією СБУ, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

Енергетична компанія "Вінницяобленерго" стверджує, що крадіжок електричної енергії з мереж не зафіксовано. В Службі безпеки України наполягають, що оперують перевіреними даними.

Економічна правда