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В центрі Києва почали зносити модерністичну будівлю "Квітів України"

Понеділок, 12 липня 2021, 15:47
 
Квіти України
ФОТО З АРХІВУ СІМ'Ї МИКОЛИ ЛЕВЧУКА/ UKRAINIAN MODERNISM

У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичну будівлю навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Джерело: повідомлення у спільноті "Збережемо Квіти України", Хмарочос

Деталі: Активісти вказують, що вночі на загороженій території з’явилася будівельна техніка, а вже вранці понеділка почалися роботи із руйнування фасаду.

Захисники будівлі мали зустрітися із представниками забудовника і вимагали зупинити демонтаж. Проте той відмовився.

У червні активісти повідомляли, що "власники будівлі мають намір здійснити "реконструкцію з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом".

Квіти України - навчально-методичний павільйон в стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців, споруджений 1983-85 рр.

Передісторія:

  • У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.

Українська правда

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