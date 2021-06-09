Новости 9 июня: инфляция ускорилась, первая страна легализовала биткоины
Об инфляции. В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.
О биткоинах. Сальвадор стал первой в мире страной, которая узаконила использование криптовалюты биткоин как платежного средства.
О коммуналке. За год - с мая 2020 года по май 2021 года - тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 35%.
Об ОПЗ и Фирташе. Верховный Суд отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании более 300 млн долларов из Одесского припортового завода за поставки газа.
О реструктиризации долга перед МВФ. 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления №5607, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ.
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