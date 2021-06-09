Верховный Суд отказал Ostchem Фирташа во взыскании 300 миллионов долларов с Одесского припортового завода

Верховный Суд отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании более 300 млн долларов из Одесского припортового завода за поставки газа.

Об этом председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, пресс-служба Верховного Суда.

"Это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Точка ... Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания 250 млн долларов долга по ОПЗ, а тем более - претендовать на все предприятие", - заявил он.

Сенниченко уточнил, что претензии Ostchem по основному долгу составили 193 млн долларов, еще 57 млн долларов пени, а также 67,7 млн долларов начисленных процентов.

По его словам, представление Ostchem исков в других странах теоретически возможно, но на практике бессмысленно. "Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в тех странах, где размещается имущество предприятия или его филиала. Активы ОПЗ сосредоточены в Украине и защищены от такого сценария", - пояснил он.

Сенниченко отметил, что это очень важное решение для осуществления прозрачной приватизации завода, поскольку теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут обжаловать кредиторы.

"Мы лишили Ostchem возможности шантажа и какого-либо влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможные переговоры о реструктуризации или другие соглашения будут исключительно конструктивными. Новый владелец сможет наладить работу завода и дойти до такого соглашения с Group DF, которое устроит обе стороны" - сказал Сенниченко.

Ostchem Holding Limited - холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, производящих минеральные удобрения и другие химические продукты. Входит в состав Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

ПАО "Одесский припортовый завод" производит химическую продукцию и принадлежит государству в лице ФГИ (99,5667% акций).

Напоминаем:

В 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited 250 млн долларов за газ, который Ostchem поставляла на завод в 2013 году.

В 2019 году Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на исполнение решения Стокгольмского арбитража о взыскании более 250 млн долларов с ОАО "Одесский припортовый завод" в пользу Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа за поставки газа.

ОПЗ возражал против такого решения украинского суда, отметив, что предприятие с середины 2018 года было остановлено и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет к банкротству и угроз техногенной и экологической катастрофы. Кроме этого, ФГИ заявлял, что заключенные контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными. ОПЗ и ФГИ продали апелляцию в Верховный Суд.





