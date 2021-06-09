В мае инфляция ускорилась до 9,5% в годовом измерении – Госстат

В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом, инфляция на потребительском рынке в мае составила 1,3%, с начала года - 6,1%.

В то же время базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем составляла 0,7%, с начала года - 3,9%.

В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего (на 6,8% и 14,5%) подорожали подсолнечное масло и фрукты.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%", - говорится в сообщении.

В то же время рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.

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Напоминаем:

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 года - на 0,7%.

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Экономическая правда