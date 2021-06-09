Первая страна в мире легализовала биткоины в качестве платежного средства

Сальвадор стал первой в мире страной, которая узаконила использование криптовалюты биткоин как платежного средства.

Об этом сообщает Reuters.

В Конгрессе закон поддержали 63 из 84 возможных голоса, несмотря на предостережения, что такой шаг может повлиять на миллиардную программу Сальвадора с Международным валютным фондом.

Легализовать криптовалюту предложил президент Сальвадора Наиб Букеле. Он считает, что такой шаг поможет гражданам страны, живущим за ее пределами, осуществлять переводы своим семьям.

Основной валютой Сальвадора является доллар, а экономика страны сильно зависит от переводов работников из-за рубежа. Так, в 2019 году они составляли пятую часть ВВП, или 6 млрд долларов - это одно из крупнейших соотношений в мире.

Букеле отметил, что использование биткоина не вызовет никаких рисков для пользователей. Закон вступит в силу через 90 дней.

По словам президента страны, государство гарантирует конвертацию криптовалюты в точную сумму в долларах на момент каждой транзакции.

Экономическая правда